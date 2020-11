La cantante chilena, Denise Rosenthal, ha sido objeto de atención pública durante este fin de semana, luego de su comentada reacción contra un seguidor que cuestionó su forma de cantar, a través de un video en TikTok.

A raíz de este comentario, la cantante nacional aprovechó de reflexionar sobre las redes sociales y la manera en que algunos utilizan estas plataformas para emitir toda clase de comentarios.

"¿Qué ganan ustedes tirando mala onda?"

En la misma plataforma donde fue interpelada, TikTok, Rosenthal subió su opinión y planteó también preguntas a sus seguidores y fanáticos.

"A proposito del video que acabo de subir quería aprovechar de decir algo", comenzó señalando.

"Yo sé que muchos justifican el hecho que hayan muchos comentarios negativos, destructivos, y de que una, porque está en exposición, debiese normalizar todo ese tipo de contenido o de comentarios", prosiguió.

"He escuchado mucho la justificación de que vivimos en un país libre, podemos decir lo que queramos, es nuestra opinión, es válida", continuó, para posteriormente cuestionar estos planteamientos.

"El problema no es ese, no es que a ti te guste o no te guste, pero, ¿qué ganan ustedes tirando mala onda en Internet?, ¿Se han preguntado eso?", señaló.

Denise Rosenthal cerró su reflexión comentando que "las opiniones destructivas sí dañan y duelen y nada aportan (ni a uds. ni a mí)".

Al pie del video, la cantante comentó que su reflexión la entrega "con amor", y además, agradeció a sus seguidores, que ya suman más de un millón.

Revisa el video:

Todo sobre famosos chilenos