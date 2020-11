El doctor Sebastián Ugarte, jefe de la Unidad de Paciente Crítico de la Clínica Indisa, compartió una tierna postal junto a su pareja, a quien le escribió un emotivo mensaje en redes sociales.

El profesional ha aparecido en diversos medios de comunicación entregando recomendaciones frente a la pandemia del coronavirus, por lo que es reconocido por la ciudadanía.

Esta vez, el facultativo dejo ver un ámbito más personal de su vida y aprovechó de dedicar unas sentidas palabras a Antonieta Ortiz, su polola.

"Poder compartir con los que quieres es una recarga de energía en estos tiempos que han sido tan duros. Tener un instante de paz se valora mucho", escribió en una de sus últimas publicaciones de Instagram.

La romántica postal acumula más de 18 mil likes y cientos de comentarios de usuarios que lo felicitaron por su relación.

"Se ve feliz Doc, hacen linda pareja", "Qué linda su pareja Doc", "Qué hermosos se ven", fueron algunos de los mensajes que recibió la fotografía.

¿Quién es Antonieta Ortíz?

El médico intensivista ya había presentado a su pareja en televisión. Se trata de Antonieta Ortiz, una profesora de inglés quien es algunos años más joven que él. Durante el programa, la mujer destacó ciertas cualidades del doctor.

“Es inteligente, amable y culto”, además de que se da tiempo para todo. “Para contestar Instagram, para leer, estudiar”, explicó en esa oportunidad la docente.

"Cuando uno está con alguien no puedes elegir qué partes te gustan y qué no. A mí me gusta completo y esa entrega que tiene por la gente me encanta, es su vocación", expuso.