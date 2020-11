La actriz Luz Jiménez es una de las artistas con más larga trayectoria en teatro, cince y televisión, además de desempeñarse como directora de teatro y profesora de actuación.

Con más de 60 años de carrera, Jiménez suma decenas de personajes que permanecen en la memoria de los chilenos, como lo fue Kiki Blanche en la exitosa telenovela "Bellas y Audaces" en 1988.

En televisión además realizó memorables personajes en teleseries como "Oro Verde", "La Fiera" o Pampa Ilusión". Recordado es su papel de la Male Pasca en "Romané" y Leonor en "El circo de las Montini".

Además de su paso por teleseries, Jiménez también ha sido parte de series como "Huaiquimán y Tolosa", "Cárcel de Mujeres" de 2007, "Los archivos del cardenal" de 2011 y "Zamudio".

Lejos de la TV

En 2017, en una entrevista con El Mercurio, la connotada actriz contó que su alejamiento de la televisión fue porque "no me llamaron más, así de simple, no hay nada más".

"Uno ya tiene otra edad, en fin da lo mismo, ahora estoy en el teatro y me hace muy feliz. Las cosas pasan y hay que aceptar y adaptarse a los tiempos, todo va cambiando y no vas a estar llorando por lo que ya no tienes. Me siento muy afortunada de estar haciendo teatro a mi edad", explicó.

Su reconocimientos

Luz Jiménez tiene actualmente 85 años, ha sido reconocida con premios Apes y en 2018 recibió un homenaje por el Sindicato de Actores de Chile a su trayectoria.

A principios de este años participó en la obra "Nadie lee fuego mientras todo se está quemando", con la que incluso se presentó durante enero de 2020 en el Teatro de La Memoria y en el Centro GAM.

