La presentación de Bad Bunny en los Grammy Latinos 2020 era una de las más esperadas en la ceremonia, a pesar de que el puertorriqueño lo hizo a distancia debido a la pandemia del coronavirus.

Y como ya es costumbre, el artista logró cautivar a la audiencia con la interpretación de dos de sus temas. Primero lo hizo con "Bichiyal", la que cantó en medio de una pista de carrera de autos con un llamativo traje blanco y brillante.

Posteriormente, en medio de un estadio en Puerto Rico, interpretó "Si veo a tu mamá", una de las canciones que más ha hecho sentido este año con una de sus estrofas que habla del "maldito año nuevo y lo que me trajo", de su álbum YHLQMDLG.

La mencionada intepretación sacó aplausos además porque la hizo en un formato acústico y se acompañó de solo mujeres músicas de la banda "Las Atípicas".

La presentación de Bad Bunny generó varias reacciones en redes sociales donde muchos la catalogaron como lo mejor de la noche y aplaudieron la iniciativa del cantante de incluir mujeres mayores en su show.

No, no, no. Bad Bunny es otro nivel, Bad Bunny es... FUCK, espectacular. #LatinGRAMMYs



🐰✨