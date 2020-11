Una reciente foto publicada en el Instagram de Oriana Marzoli hizo estallar las redes sociales, por el evidente cambio que ha tenido en sus labios. Aunque en el pasado la venezolana evitaba hablar de sus “retoques estéticos”, en esta oportunidad dejó muy claro que le está dando “fuerte” al ácido hialurónico.

“Alguien más como yo que TIENE que bajar el 'LABIÓMETRO' (barrita que aparece al lado para aumentar o reducir los labios) con estos filtros porque le damos fuerte al hialurónico”, escribió junto al clip que ya cuenta con más de 60 mil reacciones en la plataforma digital.

Al ver la publicación, sus miles de seguidores no dudaron en expresar su opinión, en su mayoría negativas: “es excesivo”, “te burlaste tanto de Luly y de Gala e igual las copiaste”, “ya ni siquiera se parece a la Oriana que se dio a conocer”, “y le decía a todas polioperadas, el karma”,“está irreconocible”, fueron algunos de los comentarios.

Ácido hialurónico desde el 2019

Aunque Oriana Marzoli hizo estallar recientemente las plataformas digitales por sus “nuevos labios”, es una práctica que hace desde el año pasado cuando confesó a través de su canal MTMAD que había “comenzado” a experimentar el ácido hialurónico, pero “muy sutilmente”.

"Me puse 0'1 de ácido hialurónico, y como no se notaba, me puse otro 0'1", afirmó. Luego, agregó que "hay gente que realmente le hace falta porque no tiene nada, como yo, que me operé las tetas, pero me seguiré riendo de las que se ponen morros de pato", dijo en ese momento.

En ese video, publicado en agosto de 2019, la exparticipante de “Volverías con tu Ex” reveló que “uno de sus mayores secretos” para que sus labios se vean con más volumen, es que utiliza un perfilador (que se utiliza por fuera del labio) del mismo tono para que se vea más natural, además de un labial del mismo color.

Pero la joven de 28 años no solo es criticada por su aumento de labios, sino también por el gran parecido que tiene con Gala Caldirola. Desde el color de cabello, el bronceado, hasta los “retoques” que se han hecho.

“Siempre pensé que era la Gala... tuve que leer los comentarios para y me fijé era la copiona”, “¿Gala eres tú?”, “Por un momento pensé que eras la gemela de Gala”, “Ya no intentes parecerte a la Gala”, fueron parte de los comentarios que recibió.

