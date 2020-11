Para su más recién estrenada película, Angelina Jolie luce un look radicalmente distinto al que tiene acostumbrado a sus seguidores. La actriz, de 45 años, lleva cabello amarillo al encarnar a la “Reina de Corazones” en “Come Away”.

La cinta de fantasía, que mezcla la historias de Peter Pan y Alicia en el País de las Maravillas, es protagonizada por la exesposa de Brad Pitt y David Oyelowo. La historia cuenta que Jack y Rose son padres de Alice (Keira Chansa) y Peter (Jordan A. Nash), quienes deben superar juntos la muerte de su hermano.

Angelina Jolie se dejó fotografiar varias veces en el detrás de cámaras de la película. Una de esas instantáneas fue compartida por su coprotagonista en Instagram para agradecer al Festival Sundance por el recibimiento del film.

Angelina Jolie rubia

No es la primera vez que la mamá de Shiloh, Zahara, Vivienne, Knox, Pax y Maddox tiñe su cabello por su trabajo. Su trabajo más galardonado y que le valió un Oscar fue una sociópata rubia en “Inocencia Interrumpida” de 1999.

Angelina Jolie se alzó como Mejor Actriz de reparto en la gala del año siguiente por su interpretación de Lisa Rowe, la coprotagonista de la película.

En 2002, de nuevo lució con la cabellera platinada en “Life or Something Like It” para encarnar a la reportera de televisión Lanie Kerrigan. Aquí incluso llevó el cabello con corte a los hombros, algo poco usual en su estilo personal.

En su cotidianidad, la estrella de Hollywood prefiere el cabello oscuro y largo. Así se le ha visto en las últimas salidas de su mansión durante la pandemia.

Angelina Jolie usualmente sale de compras con sus hijos y no escatima en lujos para armar su look casual. Una de sus prendas preferidas son las sandalias VLOGO, de la casa italiana Valentino Garavani, valoradas en 883 euros, equivalentes a mil dólares.

