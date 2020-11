La historia de una de las estafadoras más famosas de Chile podría llegar a Netflix según reveló su misma protagonista. Se trata de Carolina Leiva, conocida como la "Scarlett Johansson chilena", quien cometió fraudes por más de 3 mil millones de pesos en 2018.

La mujer fue a la cárcel por el delito y ya está libre, momento que aprovechó para hablar con la televisión, donde aseguró que tras su paso por las rejas aprendió a "vivir más simple, aprender a valorar todo lo que no valoré antes".

En conversación con Canal 13, indicó que era cierto el rumor de que su historia podría llegar a la plataforma de streaming. "Sí, tenemos negociadas dos temporadas. Es efectivo", aseguró.

La mujer declaró que aún no está tomada la decisión de hacer la producción o hacer otras cosas relacionadas con la historia, aunque todo por ahora está en manos de su abogado.

Su relación con "la Quintrala" de Providencia

Leiva habló además de la relación con María del Pilar Pérez, conocida como la "Quintrala" de Providencia al interior de la cárcel de mujeres de Santiago. "Al principio fue bastante amorosa, me recibió, ella es un poco la jefa de esa sección, o así te lo ha sentir. Hay un poco de temor porque ella dice tener una buena relación con Gendarmería. La Pilar ha tenido varios conflictos que han sido conocidos, pero siempre gana, es una cosa muy rara", confesó.

"A mí la Pilar me tenía cansada, era una cosa, así como que ella quería tener el control de todo y cuando yo me empiezo a revelar un poco le digo 'en verdad no te tengo por qué pagar las cosas'. Me pedía cosas y yo se las regalaba, me prohibía hablar con ciertas personas", dijo.

Carolina Leiva además aseguró que fue trasladada a una prisión en Rancagua porque "tuve un episodio de violencia con la María del Pilar y tuve varios (altercados) en los que viví violencia por parte de las funcionarias de Gendarmería".

Más noticias sobre Netflix