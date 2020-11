La mayoría de las aplicaciones digitales cuentan con el formato de “stories” que inició en Snapchat y que fue extendiéndose a otras redes sociales como Instagram, Facebook, Telegram, WhatsApp y ahora a Twitter.

Esta última lleva por nombre “Fleets”, y podrá eliminarse automáticamente pasadas las 24 horas desde el momento de su publicación.

Tal como sucede en otras aplicaciones, estas “stories” no solo serán tweets normales, sino más bien publicaciones diseñadas para aprovechar la pantalla vertical del teléfono móvil con efectos, gifs y otras opciones disponibles para la edición del contenido deseado.

That thing you didn’t Tweet but wanted to but didn’t but got so close but then were like nah.



We have a place for that now—Fleets!



Rolling out to everyone starting today. pic.twitter.com/auQAHXZMfH