Mucho se ha dicho sobre la supuesta separación entre Karol G y Anuel AA, desde que la artista colombiana viajó a su país natal para pasar tiempo con su familia, luego de contagiarse de Covid-19. Toda esta acción desató una serie de comentarios por parte de sus seguidores, quienes aseguraron que las cosas entre ambos no estaban “del todo bien”.

Pero esto no fue lo único que generó dudas entre los fanáticos de la pareja, ya que desde hace semanas, ninguno de los dos ha publicado nada sobre el otro, pero sí han dejado claro que están pasando por “momentos difíciles”. Sobre todo Anuel, quien hace días reveló que quiere dejar la música definitivamente.

Todo tipo de rumor y comentarios referente al fin de este amor quedó atrás con un reciente mensaje publicado por la intérprete de “Tusa”, quien en sus stories de Instagram subió una postal de dos personas desnudas en un barco navegando sin rumbo fijo, etiquetando a su novio y escribiendo: “Tú me dices Anuel”, junto a varios emoticones sonrientes.

Preocupación por estado de ánimo de Anuel AA

Los seguidores del artista de trap han dejado en evidencia la preocupación que sienten por su estado de ánimo, esto luego de evidenciar que podría dejar la música de forma permanente: “Nos vemos en los Grammys y después, no sé, no quiero cantar más”, expresó en una imagen que utiliza como su avatar de Instagram.

Este no es el único mensaje que el cantante ha publicado en los últimos días, ya que el pasado 29 de octubre, escribió en una de sus publicaciones un mensaje que generó especulaciones sobre su estado de ánimo.

"Algunos días necesito sexo, algunos días necesito amor, algunos días no necesito nada de nadie, algunos días siento que quiero salvar el mundo, otros días solo quiero verlo arder. Algunos días me siento muerto y en los otros sobrevivo (...) Por eso me voy, adiós", escribió.

“Date un break, los haters no hacen más que hablar porque son unos frustrados”, “Te estaremos esperando”, “No me gusta que estés así, Emmanuel eres muy importante para mí, habemos (sic) fans que sentimos cuando tú sientes”, han sido algunos comentarios que sus seguidores publicaron en su último post, en el cual deja entrever que quiere “retirarse” de la música y la fama.

