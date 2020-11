El cantante inglés Sam Smith reveló cómo fue su experiencia al declararse como una persona no binaria. Es decir, que no se identifica con el género masculino, ni femenino. Confesó que "fue una situación violenta y realmente difícil".

El intérprete de "Money on my mind" se considera una persona que no se percibe como hombre o mujer y que rechaza el uso de los pronombres él o ella. El artista británico ofreció detalles de su sexualidad en una entrevista con James Corden en el programa “The Late Late Show” y publicada por el diario inglés The Mirror.

Dijo que, a pesar de las reacciones y de lo difícil que ha sido el proceso, se siente feliz. "En realidad ha sido maravilloso. Poder decirle eso a todo el mundo y sentirme mucho más abierto sobre ciertas partes de mi personalidad y mi vida ha sido absolutamente increíble".

Agregó que fue sorprendente ver tanta gente que todavía no apoya a las personas no conformes con su género y a los trans en todo el mundo. "Definitivamente es una lucha más dura de lo que esperaba, pero me siento bien en mi piel, que es lo maravilloso", añadió.

El cantante inglés precisó que tuvo que adelantar su decisión de hacer pública su situación, debido a que extrañamente se filtró un mensaje, donde hablaba de cambiar los pronombres a su familia. Por lo que tuvo que anunciarlo en Twitter en septiembre de 2019.

Today is a good day so here goes. I’ve decided I am changing my pronouns to THEY/THEM ❤ after a lifetime of being at war with my gender I’ve decided to embrace myself for who I am, inside and out... pic.twitter.com/IVoLTYbAWd