Desde que la relación amorosa de Pamela Díaz y Jean Philippe Cretton se confirmó, muchos han sido los comentarios que han dejado sus respectivos seguidores en las redes sociales. Desde aplausos y bendiciones, hasta “y el anillo pa’ cuándo”, son los mensajes que se pueden leer en las publicaciones. Sin embargo, esto último, es una posibilidad que parece estar negada por parte de la conductora de televisión.

“Me casé con Manolito por la iglesia, ante los ojos de Dios, no resultó. Me casé por civil, tampoco funcionó. ¿Y ahora por qué me voy a casar, por la Pachamama para que me funcione? No, no me casaría más, ¿para qué?”, dijo en el programa “Socias”, conducido por Begoña Basauri, que se transmite a través de las redes sociales.

A pesar que la relación va bastante bien entre ambos, “La Fiera” ha dejado claro que está “viviendo el presente” junto a Jean Philippe, sin pensar en lo que pueda pasar en el futuro.

Un amor “inesperado”

El romance entre Jean Philippe y Pamela se ha convertido en foco de atención durante las últimas semanas, tiempo en el cual la pareja tuvo una romántica semana en Cancún, México.

Tras sus vacaciones, la modelo se sinceró sobre su relación amorosa con el presentador de televisión, asegurando que todo fue "sorpresivo", y que antes de comenzar a salir con Cretton estaba "negada" a darse una nueva oportunidad.

Ahora que la relación se ha consolidado, ambos decidieron no seguir ocultándose más, pues "ya es más serio", confesó en el mismo programa digital. En ese espacio agregó que "yo no quiero pensar en el futuro, estamos bien así, en el presente".

Aunque Pamela no reveló el tiempo exacto que llevan juntos, asegura que ninguno de los dos ha pedido pololeo, pero “cree” que sí son pololos. "No llevamos un año, llevamos la pandemia", acotó.