AJ McLean, integrante de la agrupación Backstreet Boys, lleva casi veinte años lidiando con la adicción al alcohol y a las drogas. Tanto, que sus mejores amigos decidieron ayudarlo interviniendo literalmente en su casa para animarlo a dejar el vicio.

“Básicamente irrumpieron en mi casa y me tiraron agua helada mientras me desmayaba en mi cama”, confesó recientemente AJ McLean, de 42 años, al programa Good Morning America.

Una de las estrellas de Backstreet Boys, que causó furor entre los jóvenes en la década de los 90 y comienzos de los 2000, se abrió para contar la difícil etapa en la que no estuvo sobrio ni por un momento.

Recuerda que su esposa ni sus hijos podían estar cerca por su olor. Sin embargo, nunca lo abandonaron y decidieron ayudarlo en compañía de sus amigos de carrera, informó el Daily Mail.

Lo mantuvo oculto

El intérprete de "Everybody", del exitoso álbum "Backstreet's Back", reveló que cuando tocaba fondo no veía la luz del día y se despertaba de noche para seguir consumiendo. Sin embargo, trataba de ocultarlo a sus familiares y amigos, pero luego todo fue muy evidente.

"Mi esposa y yo siempre habíamos tenido un acuerdo, que era, si olía a alcohol, no podía jugar con mis hijos, no podía estar con mis hijos. Pero lo que realmente me impactó fue el momento en que mi hija menor, Lyric, me dijo una noche: 'No hueles como mi papá'. Y cuando ella me dijo eso, eso fue todo. Basta de charla. Me sentí repugnante", sostuvo.

Darse cuenta del daño que se estaba haciendo hizo reflexionar al cantante, que también descubrió la necesidad de buscar ayuda.

Su compañero Backstreet Boys, Kevin Richardson, le dijo que si no paraba estaría muerto para él. Una frase que le ayudó a su toma de consciencia sobre lo que estaba atravesando, reveló a People

"El lado positivo de la pandemia para mí es que realmente puedo trabajar en mí mismo, asistir a una reunión todos los días y construir una base de recuperación antes de volver de gira el próximo año", dijo.

"Por difícil que sea decirlo, no me arrepiento de nada y estoy más que afortunado de estar todavía aquí. Puedo decir sinceramente que me amo hoy", añadió.

Actualmente, AJ McLean compite en la temporada 29 de Dancing with the Stars de ABC y comienza una nueva etapa en su vida.