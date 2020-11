El pololeo entre Pamela Díaz y Jean Philippe Cretton ha sido comentario obligado de diversos programas que se realizan por Instagram, entre ellos, "Socios" con Francisco Saavedra, Jorge Zabaleta, Stefan Kramer y Pedro Ruminot.

El cuarteto comentó el romance que se toma el espectáculo local y allí Saavedra reveló que Zabaleta siempre ha encontrado guapa a Díaz, confesión que el actor admitió en tono de broma y desencadenó graciosos comentarios.

"¿Quieren saber todo el mundo lo que pasó con Jean Philippe Cretton? Estamos hablando algunas cosas antes", dijo el animador de Lugares Que Hablan, a lo que el actor respondió "no me interesa lo del Jean Philippe y todo".

"Te odio"

Más adelante comentaron las vacaciones que se tomó la pareja en Cancún, México, a lo que Zabaleta respondió "ojalá que Jean Philippe haya estado a la altura de las circunstancias".

Durante el programa además Kramer imitó a Jean Philippe y el cuarteto contó qué habían pensado cuando se enteraron del romance. Ruminot por ejemplo señaló que Me alegré, me alegré el corazón, genuinamente. Pero es una pareja que uno no se imagina".

Sin embargo, Zabaleta expresó "yo dije 'oh, este conche? ¡Qué ganas de hacerlo levitar a patás en la raja!'".

"Te odio, weón, te odio", dijo enfático Zabaleta, quien todo el tiempo bromeó con el asunto.

Posteriormente, el actor de "Sres Papis" reconoció que lo único que ha robado en su vida es un poster de malta Morenita, publicidad en la que apareció Pamela Díaz.

