La nostalgia noventera está de vuelta y los fanáticos de "El príncipe del rap" están felices luego de que se confirmara la fecha de estreno del especial que HBO Max prepara sobre la popular serie.

Será el próximo 19 de noviembre cuando la plataforma estrene el documental sobre la reunión del elenco, quienes se reencontraron a 30 años de lanzada la producción, que salió a la luz por primera vez el 10 de septiembre de 1990.

"Ahora, esta es una historia sobre cómo la familia más cool de la televisión se está volviendo a unir. Disfruta a la familia Banks para el #FreshPrinceReunion ¡19 de noviembre solo en HBO Max!", indicó el servicio de streaming.

Now this is a story all about how the Freshest family on TV is getting back together 🤩🥳 Join the Banks family for the #FreshPrinceReunion November 19 only on HBO Max! pic.twitter.com/8xRsGPUW4X