"El príncipe del rap" volverá a la televisión, pero ahora como un desgarrador drama del que Will Smith será productor ejecutivo, informaron este martes medios de prensa especializados.

La idea de reimaginar la exitosa comedia de los 1990, que lanzó la carrera de actuación de Smith, fue de Morgan Cooper, un fanático de la serie original que filmó y publicó un tráiler de cuatro minutos que se hizo viral en 2019.

Más de dos millones de personas lo vieron, entre ellas Will Smith, que se reunió con Cooper en ese momento para discutir esta idea que consideró "brillante". "Morgan hizo extraordinario tráiler de 'Bel-Air', una idea brillante, la versión dramática de 'El príncipe del rap' para la próxima generación", dijo Smith en su canal de YouTube el año pasado.

El proyecto

Según los sitios especializados Hollywood Reporter y Deadline, el proyecto será desarrollado por los Westbrook Studios de Smith y Universal TV, y será presentado a varias plataformas streaming, incluida Netflix.

El proyecto consistirá de episodios dramáticos de una hora de duración que contarán la historia de cómo el personaje de Smith se vio envuelto en una pelea con miembros de una pandilla de Filadelfia antes de ser enviado a vivir con sus tíos ricos en el próspero suburbio de Bel-Air de Los Ángeles.

"Ubico la primera temporada en el penúltimo año de secundaria, no hay peor momento para un chico que aterrizar en un nuevo lugar, a mitad del año escolar", dijo Cooper a Smith el año pasado.

El tráiler de Cooper incluye el primer encuentro del joven Will con personajes populares de la serie original como Jazz, en una tienda de discos de Los Ángeles. Cooper será uno de los guionistas y director de la serie, así como coproductor ejecutivo, y trabajará con varios miembros originales del equipo creativo de "El príncipe del rap" así como con el productor Chris Collins ("The Wire"), según la prensa.Los representantes de Smith y Cooper no respondieron aún a los pedidos de la AFP por un comentario.

"El príncipe del rap" se produjo por seis temporadas entre 1990 y 1996 con gran éxito. Presentó el talento actoral y cómico de Smith, entonces un joven rapero que se convertiría en una de las mayores estrellas de Hollywood.