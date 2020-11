Pamela Díaz se ha mostrado feliz en redes sociales tras dar a conocer su relación con Jean Philippe Cretton y, fiel a su estilo, subió varias historias refiriéndose a la etapa amorosa que está viviendo.

La animadora primero se grabó cantando en un taco la canción "¿Después de ti qué?" de José Feliciano, especialmente el coro "después de ti no hay nada". Al cantar esa parte, señaló que lo anterior era "mentira, hay tantas cosas".

Posteriormente señaló que "uno a veces piensa eso", pero "después de ti hay tantos", refiriéndose quizás a lo que pensó tras terminar su matrimonio con el empresario Fernando Téllez, ya que, según ella misma indicó, estaba "negada" a darse una nueva oportunidad en el amor.

Díaz continuó con varias historias y en una le sonó el celular y dijo "quién está escribiendo? mis amigas que les gusta el leseo. No se dan cuenta que yo soy otra mujer, estoy comprometida, ya no salgo", indicó en tono de broma y en la misma escribió "Ellaaaa la comprometida".

La primera cita

En el programa digital "Socias", conducido por Begoña Basauri, la expanelista de Mucho Gusto le preguntó a "La Fiera" si Jean Philippe era romántico, a lo que la presentadora respondió "sí", dando además algunos pequeños detalles de su primera cita.

"Él me invitó a salir hace tiempo y yo le dije que sí al tiro, pero no me gustaba”, comenzó revelando. Aunque esa primera salida marcó un antes y un después en la relación de ambos, Pamela aseguró no recordar bien lo que hicieron esa tarde: “No me acuerdo, fue acá en Chicureo, pero no me acuerdo mucho", dijo.

Durante la entrevista, Begoña le respondió si previo a la cita sentía algo por el presentador, a lo que la morena respondió: "Te lo juro, yo con Jean Philippe no nos llevábamos, no teníamos onda, pregúntale a todo el circuito de compañeros. Nadie cachó nada, nadie entendía nada. Es como que somos personas extrañas", confesó.

