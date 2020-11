En 2016, Netflix estrenó “The Crown”, una exitosa serie que revela los secretos de la familia real británica, desde antes que la Reina Isabel tomara el poder de la monarquía. Según destacan algunos medios internacionales, esta sería la producción más costosa jamás realizada para el servicio de streaming y una de las más exitosas hasta el momento.

Cuatro años de una producción que no se detiene y que tiene sorprendido al público interesado en los dramas reales, que por décadas se mantuvieron ocultos. Todo esto es posible gracias al cuidado que han tenido los creadores de este film, quienes están atentos a cada selección de talento, escenografía, vestuario y hasta de posiciones fotográficas, para que el resultado siga siendo tan parecido a la realidad.

A días de que Netflix estrene la cuarta temporada de The Crown, las imágenes comparativas en redes sociales comienzan a viralizarse. En ellas se pueden ver las similitudes que existen entre Emma Corrin, quien interpreta a la princesa Diana, y entre Josh O'Connor, quien da vida al príncipe Carlos, en estos años de historia.

