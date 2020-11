A partir de este jueves, Instagram actualizó su aplicación de imágenes para dar inicio a un nuevo formato, en el que destacan aún más los Reels y la sección de “Tienda”, ambos nuevos lanzamientos de la industria digital, que se mantiene liderando el mercado de redes sociales a nivel mundial.

“Hoy comenzarás a ver una pestaña 'Reels' y una pestaña 'Comprar' en tu pantalla de inicio”, escribió la empresa desde su cuenta oficial de Twitter, donde además adjuntaron una imagen de cómo se verá la “home” de la plataforma.

Some changes are coming to Instagram 👀



Today you’ll start seeing a Reels tab and a Shop tab on your home screen ✨https://t.co/6CKOiucokx pic.twitter.com/fdMOI8Dhya