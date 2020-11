Paloma Mami cumplió 21 años de edad este miércoles 11 de noviembre y sus seguidores llenaron sus redes sociales con mensajes dedicados a la artista de música urbana, quien no reveló detalles de cómo la pasó ese día tan especial junto a su pololo Roa, con quien vive desde hace varios meses.

Horas antes de que su cumpleaños llegara a su fin, la joven artista publicó una postal, donde luce un top verde. “11/11 pide un deseo” fue el mensaje que escribió junto a la imagen que ya cuenta con más de 500 mil likes en la plataforma digital.

Pero no solo sus fanáticos dejaron comentarios para celebrar esta nueva vuelta al sol de la artista, ya que la reina del reguetón, Ivy Queen, también se tomó su tiempo para dejarle un tierno mensaje.

“Happy Birthday baby”, escribió la artista junto a un emoticón de besito, dejando claro que son muy cercanas.

Ivy Queen sobre Paloma Mami

En una actividad realizada en la plataforma digital YouTube para Genius, Ivy Queen evaluó -según sus gustos- a jóvenes artistas que apenas están iniciando en el mundo de la música, entre ellos Paloma Mami.

Al ritmo de “Mami” y viendo el video musical, la puertorriqueña asegura que el estilo de la chilena, es similar al que ella usaba varios años atrás: “Chaqueta grande, botas, esto es tan yo. Sí. Me encanta el movimiento de sus manos, por supuesto puedes ver las uñas... ahí estoy, otra vez”, dijo.

Cuando Paloma Mami comienza a interpretar parte de la canción “Yo Quiero Bailar”, Ivy reaccionó feliz asegurando que “yo conozco esto... Esta es la parte que me encanta ahora. Mira”, dijo mientras bailaba la melodía que ella estrenó en 2003.

“Primero se me hacía un poquito difícil comprender la letra de la canción porque, como es chilena, ellos tienen un acento al hablar así que, la escuché varias veces para caer”, dijo. Con respecto al uso del fragmento de su canción, la diva urbana agregó: “Ella me escribió por DM porque tiene el trozo de mi canción, que amo. También me preguntó cuántas horas me tardo haciéndome las uñas. Increíble, me estaba haciendo una entrevista”.

Para culminar, Ivy resaltó que Paloma es “muy dulce, Chile in the house representando”.

https://www.youtube.com/watch?v=9sN-t4O0jnw

