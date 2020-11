Charles Spencer reveló una imagen inédita de su hermana, la princesa Diana de Gales. Un retrato de ambos en su infancia, que trajo nostalgia a los seguidores de la fallecida princesa y se volvió viral rápidamente en las redes sociales, a pocos días del estreno de la cuarta temporada de The Crown en Netflix.

En la fotografía aparece Lady Di luciendo un vestido de rayas rosas y blancas, con su cabello lacio rubio hasta los hombros y un pequeño Charles de pantalones azules cortos y franela.

La foto es difundida precisamente ante la expectativa que los fanáticos de The Crown viven antes del próximo domingo 15 de noviembre de 2020.

La exitosa serie de Netflix relata la vida de la monarca británica Isabel II y en esta temporada toma protagonismo la recordada "Princesa del pueblo" y su historia con el príncipe Carlos.

El hermano de la princesa Diana aprovechó el momento para referirse, en un par de tuits más, a la polémica entrevista exclusiva que ofreció la mamá de William y Harry a la cadena BBC en 1995. Allí denunció que en su matrimonio había una tercera persona acusando a la actual esposa del príncipe Carlos, Camila Parker.

1/2 Many people are, quite understandably, asking why I’ve waited till now to come forward with the truth about how the @BBCPanorama with my sister came about. While I knew that Martin Bashir used fake bank statements and other dishonesty to get my sister to do the interview,...