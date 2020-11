A la actriz Alejandra Herrera la conocimos popularmente en 1994 cuando protagonizó a los 23 años la teleserie "Amor a domicilio" en Canal 13, estación televisiva donde fue parte de recordadas producciones.

Allí también dio vida a la reconocida Alexis Opazo en "Adrenalina" (1996), y luego personajes como Deborah Meneses en "Playa Salvaje", Camila Hidalgo en "Marparaíso", y la Carmencha en "Cerro Alegre", entre otros.

Alejada de la TV

A inicios del 2000 decidió alejarse de las teleseries y declinó participar en "Machos" en 2002. "Renuncié porque pensaba que no era lo mejor que podía hacer. Quería ser un aporte más a la sociedad. En fin. Estaba también muy estructurada en las religiones, desde mi mirada, mi punto de vista. Hay gente que lo mira desde otro lado", dijo hace algunos meses en una entrevista por Instagram.

Tres años más tarde, en 2005, retomó su carrera televisiva y fue parte de las adaptaciones chilenas de las series "La Nany" en Mega, y "Ana y Los Siete" en Chilevisión.

"Me gané un Apes, me nominaron al Altazor. Fue muy hermoso y volví a sentir que tenía un lugar y a sentir lo que me encanta, que es actuar. Me encanta la actuación y la conexión con las personas", señaló sobre las mencionadas series.

Actualmente Herrera tiene 49 años y nuevamente se encuentra alejada de las teleseries. Sin embargo, ha tenido apariciones esporádicas en series y ha aparecido como invitada en diversos programas de televisión, además de su trabajo como coach ontológico.

Más noticias de famosos