La confirmación del romance entre Pamela Díaz y Jean Philippe Cretton hace algunos días ha traído cientos de reacciones y comentarios en las redes sociales de ambos animadores.

Pero el "comentario" que más llamó la atención fue el de la hija mayor de Pamela, Trinidad Neira, quien reaccionó con un emoticón de cara con corazones al video de su madre con su nueva pareja, dando a entender que aprueba totalmente el pololeo.

La joven de 18 años es toda una influencer y cuenta con más de 300 mil seguidores en Instagram (@trini.neira), mientras que se mantiene activa subiendo contenido a su perfil de TikTok.

Sin embargo, la exposición y sus comentarios sobre la nueva relación de su madre han provocado que Trinidad reciba violentos comentarios en su cuenta de Instagram, insultos que ella misma se encargó de evidenciar.

Fuertes mensajes

A través de sus historias, la joven mostró los mensajes que ha recibido por interno y que contienen insultos, especialmente denigrando su cuerpo. "Ya me aburrí de estos mensajes", escribió adjuntando los pantallazos de diversos comentarios.

"Sé más dócil con Pamela, ella te ha dado todo", "cómo puedes ser tan egoísta, deja a tu mamá que lo pase bien con su nuevo pololo, estúpida", se lee entre otros mensajes que atacan directamente la apariencia física de la hija mayor de Pamela Díaz.

"Me da mucha lata porque yo no le he faltado el respeto a nadie", escribió la joven, quien aclaró además que "yo con mi mamá siempre hemos tenido una relación madre e hija en la cual siempre nos reímos y nos agarramos 'pal webeo'(sic)".

"Yo nunca he dicho nada en contra de su relación, al contrario, me encanta verla feliz. Estoy agotada de que hablen sin saber y de que me traten de esa manera porque mi cuerpo no les hizo nada", expresó.

