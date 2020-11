Un tatuador brasileño, de 41 años, apodado Orc, no deja de llamar la atención por donde pasa. Y es que no solo tiene el 80% del cuerpo cubierto por tatuajes, ahora se implantó un par de colmillos en la mandíbula inferior.

El resultado es que parece un orco y él está feliz con eso.

“Solo intento ser yo mismo. Estas son mis ideas, mi inspiración; y me sale del corazón. No me inspiro por nadie más”, dijo el hombre que vive con su familia en la ciudad de Iguatemi (Brasil).

Según consigna el medio La Vanguardia, comenzó a pintar su cuerpo a los 15 años y no paró más.

Ahora tiene ocho piercings, se ha realizado una bifurcación en la lengua a modo de reptil y hasta se ha tatuado sus globos oculares.

“La gente suele decirme cosas buenas, y esto me motiva para continuar”, afirmó.

Además, expuso: “vive, sé feliz, viaja, ama. Haz lo que quieras. La vida pasa demasiado rápido y solo la muerte es algo seguro”.

Su esposa también es tatuadora. Se hace llamar la "mujer murciélago" y, obviamente, también posee múltiples tatuajes. Ambos tienen una pequeña hija.

Imágenes del orco brasileño:

View this post on Instagram A post shared by örcinfernall (@orcinfernall) on Oct 31, 2020 at 4:39am PDT

View this post on Instagram A post shared by örcinfernall (@orcinfernall) on Oct 26, 2020 at 7:46am PDT