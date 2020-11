La animadora de televisión, Millaray Viera (33 años), reveló un incomodo momento que vivió cuando conoció a los papás de su expareja, Álvaro López.

La hija de Gervasio y Mónica Aguirre participó en el programa "Oye al Chef", donde se enfrentó con el exvocalista de Los Bunkers en la cocina.

Cabe recordar que la presentadora de TV y el músico fueron pareja hasta 2011 y mantienen una estrecha relación -producto de su hija- que ha quedado demostrada en varias ocasiones.

En ese contexto, Millaray contó una anécdota sobre el día en que visitó por primera vez la casa de los padres de López en Concepción, época en la que ella tenía apenas 18 años.

"La primera vez que fui a comer a la casa de Álvaro, cuando empezamos a pololear, en Concepción, llegué donde su mamá y me tenía panita", partió contando.

"Y yo no hallaba cómo decirle que no como interiores", agregó la también la actriz entre risas.

"Allá nos enamoramos y nos desenamoramos... Y nos desencantamos", señaló Álvaro, con quien tiene una hija llamada Julieta, de 12 años.

Dedicatoria de cumpleaños

Hace pocos días, la presentadora de la televisión le escribió un emotivo mensaje en redes sociales al padre de su hija por el día de su cumpleaños.

A través de una fotografía del exintegrante de Los Bunkers y una pequeña Julieta, la comunicadora escribió: "Feliz cumpleaños, Varo querido!" comenzó.

En la misma línea agregó que "no podía dejar de hacerte una dedicatoria pública luego de que tú me emocionaras con la tuya hace un par de semanas. Eres cada día más bacano, cada día mejor papá, mejor amigo y mejor ex", escribió entre emojis de corazones y risas.

En la imagen, que corresponde a un recuerdo de los primeros meses de vida de Julieta, quien ahora es una adolescente, la también cantante expresó: "aquí una foto con el amor de tu vida y la mía. Te quiero mucho!".

