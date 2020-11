View this post on Instagram

Hoy en #selfiessinsentido . Mi amigo #palodeagua y yo en fotosíntesis. [Están difíciles las cosas... Somos uno de los países del mundo que más tiempo lleva en cuarentena.... 👉🏼👈🏼.] Les mando a todxs mucha fuerza ! ✌🏽🌱❤️