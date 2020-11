La animadora de televisión Millaray Viera (33 años) compartió un emotivo mensaje a través de su cuenta de Instagram (@millarayviera) a su expareja, el cantante Álvaro López, quien este miércoles 4 de noviembre está de cumpleaños.

A través de una fotografía del exintegrante de Los Bunkers y una pequeña Julieta, la única hija que tuvieron mientras estuvieron juntos, la comunicadora escribió una sentida dedicatoria. "Feliz cumpleaños, Varo querido!" comenzó en su último post.

En la misma línea agregó, "No podía dejar de hacerte una dedicatoria pública luego de que tú me emocionaras con la tuya hace un par de semanas. Eres cada día más bacano, cada día mejor papá, mejor amigo y mejor ex", escribió entre emojis de corazones y risas.

En la imagen, que corresponde a un recuerdo de los primeros meses de vida de Julieta, quien ahora es una adolescente, la también cantante expresó: "aquí una foto con el amor de tu vida y la mía. Te quiero mucho!".

Estrecha relación con Álvaro López

Cabe recordar que la presentadora de TV y el músico fueron pareja hasta 2011 y mantienen una estrecha relación que ha quedado demostrada en varias ocasiones.

Debido a la pandemia del coronavirus ambos pasaron varias semanas de encierro juntos durante la cuarentena, tiempo que aprovecharon para estar con su hija Julieta, compartir música y distribuirse los quehaceres del hogar.

Hace un par de meses Millaray hizo público que se encuentra en una relación amorosa con el publicista y DJ Cristián "Chino" Sepúlveda, con quien se le vinculaba sentimentalmente.

En una de las publicaciones de Millaray con su nueva pareja, el exvocalista de Los Bunkers mostró el sano vínculo entre ambos, "¡Se te ve feliz, Milla! ¡Me alegro mucho! Saludos a los dos", dijo el cantante en esa oportunidad.

View this post on Instagram Autofoto del Chainis más lindo de mi ❤️ @chinosepulvedam A post shared by Millaray Viera (@millarayviera) on Oct 29, 2020 at 1:59pm PDT