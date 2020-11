View this post on Instagram

¡Habemus fecha! 🙌🙌 La teleserie de @mega.tv #100DíasParaEnamorarse vuelve a las pantallas con nuevos capítulos desde el próximo 9 de noviembre, donde podremos ver qué pasó con Martín (interpretado por Teresita Commentz), y su vida como un joven #trans, además de los líos entre los adultos de la teleserie, protagonizada por por Luz Valdivieso, Marcelo Alonso, María Elena Swett y Diego Muñoz.