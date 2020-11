View this post on Instagram

Que gusto compartir contigo hoy mi adorado @enniocarota de lujo con esta maravillosa clase de cocina cómo hacer una pasta deli y práctica para mi y para nuestros seguidores 👌🏻👏🏻🧑‍🍳🍝👩‍🍳en esta cuarentena ! Disfrute mucho querido amigo y siii quedo rica 👌🏻👏🏻😅👩‍🍳😘✨🍝 me encanta aprender cada día 😘 y que mejor que con un excelente chef 👌🏻👏🏻👏🏻👏🏻 un experto 👏🏻👏🏻👏🏻👌🏻 Viva la Italia 🇮🇹 y Mexico 🇲🇽👌🏻✨🙏🏻✨ infinita SALUD para nuestros países y para toda la gente ✨🙏🏻✨gracias y besos a mi @marisasotelo Rocco y Tizi los queremos !!!