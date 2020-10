El pasado 21 de octubre la influencer y empresaria estadounidense, Kim Kardashian, cumplió 40 años, y lo celebró en una lujosa isla privada reservada especialmente para ella y sus invitados, que durante cinco días pudieron disfrutar del sol, la arena y el mar.

Entre los regalos que recibió Kim, se encuentra uno de su esposo, el rapero Kanye West, el cual ella misma compartió a través de Instagram y ha causado comentarios divididos entre sus seguidores.

El cantante "revivió" al padre de su esposa, el abogado Robert Kardashian, a través de un video con un holograma, en donde le entrega un tierno saludo por sus 40 años de vida, gracias a la inteligencia artificial.

El mensaje de Robert a Kim

"Feliz cumpleaños Kimberly! Ya tienes 40 años y luces igual de hermosa como cuando eras pequeña", parte diciendo el realístico holograma a la cumpleañera.

Tras señalarle un par de anécdotas a Kim, el hombre se puso a bailar una canción sesentera, que de acuerdo a sus palabras, la oían siempre cuando él la iba a dejar al colegio "en su pequeño Mercedes".

Luego continuó señalándole, en un tono más serio "estoy muy orgulloso de la mujer en que te has convertido y por todo lo que has logrado", refiriéndose tanto a su familia como a sus lucrativos negocios en el mundo del espectáculo y la moda.

Sin embargo, el momento que más llamó la atención fue cuando "Robert" la elogió por el marido que escogió para su familia. "Te has casado con el hombre más, más, más, más, más, genio de todo el mundo. Kanye West".

Mientras que para ella solo tuvo palabras que destacaron su rol maternal: "tú eres la mejor, mejor, mejor, mejor, mejor madre del mundo para tus cuatro hermosos hijos y son perfectos".

I can’t even describe what this meant to me and my sisters, my brother, my mom and closest friends to experience together. Thank you so much Kanye for this memory that will last a lifetime ✨ Here’s a more close up view to see the incredible detail. pic.twitter.com/XpxmuHRNok — Kim Kardashian West (@KimKardashian) October 29, 2020

Reacción de Kim

Kim Kardashian subió el particular regalo de Kanye West a todas sus redes sociales, señalando en el pie de la publicación que "ni siquiera puedo describir lo que esto significó para mí y para mis hermanas, mi hermano, mi madre y mis amigos más cercanos verlo juntos".

"Muchas gracias Kanye por este recuerdo que durará toda la vida", remató Kardashian, generando cientos de reacciones de sus seguidores.