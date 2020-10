View this post on Instagram

¡Ya viene el regreso de #LaDiversionTotal al parque! 🥳 Después de mucho esperar, comenzamos a sentir la adrenalina de #Fantasilandia. Este fin de semana iniciaremos un proceso de MARCHA BLANCA preparando nuestra reapertura 🤩 y si tu pase anual estaba vigente al momento de nuestro de nuestro cierre (el 21 de marzo), te invitamos a ser parte de este proceso y acompañarnos este domingo 1 de noviembre. Sólo deberás inscribirte y reservar tu cupo en Fantasilandia.cl como parte de las nuevas medidas de seguridad. ¡No te quedes afuera! Sólo hay 1500 cupos. Te esperamos 😉