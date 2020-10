La actriz argentina Cristina Tocco, radicada en Chile desde hace muchos años, relató en el matinal “Mucho Gusto” cómo fue el portonazo del que fue víctima recientemente.

“Estoy agradecida de estar sin heridas y con vida. En ese sentido, trato de ver el vaso lleno, pero también superando un shock de un asalto violento, porque el hecho de estar apuntada con un arma es realmente una experiencia muy shockeante”, explicó la también cantante y animadora.

¿Cómo fue el portonazo?

La artista explicó que este hecho ocurrió el domingo pasado, después de haber ido a votar en el Plebiscito y mientras estaba en compañía de un amigo, con quien se dirigía a su casa.

En ese trayecto, el amigo se detuvo en su departamento, en una zona de la comuna de Providencia, ya que necesitaba herramientas para efectuar un arreglo en la casa de Tocco.

View this post on Instagram 😡😓 A post shared by Cristina Tocco (@la_tocco) on Oct 26, 2020 at 11:29am PDT

Al volver al vehículo en que se desplazaban, donde la actriz había esperado sola por unos 15 minutos, un automóvil frenó abruptamente a su lado y descendieron al menos cuatro sujetos con armas de fuego que los intimidaron para robar sus pertenencias.

"No me agredieron físicamente"

“Abrió la puerta del copiloto, donde yo estaba, me dijo ‘dame todo, dame todo’. Me arrancó la cartera, el reloj, una cadena que yo tenía, lentes de sol y quería más”, detalló la actriz sobre el momento exacto del robo.

Tocco indicó que a diferencia de su acompañante, quien sufrió una herida en su cabeza producto de un culatazo con una pistola, “a mí no me agredieron físicamente, solamente me tomaron de un brazo para bajarme del auto”.

Tocaciones durante el robo

Sin embargo, precisó que sí tuvo que padecer algunas tocaciones de parte de uno de los asaltantes, aunque ella no lo atribuyó a una intención de abuso, sino que más bien con el objetivo de registrarla a fondo para robarle todo lo que fuera posible.

“Yo tenía puesta una blusa con escote en V y metió mano, pero no con intención sexual, sino con la intención de registrar si me había escondido algo. (...) Metió la mano en el sostén rápidamente, todo esto pasa en segundos, pero reitero que no con intención sexual. Palpó mis bolsillos del pantalón, todo muy rápido”, concluyó la actriz.