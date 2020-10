El reconocido actor norteamericano Leonardo DiCaprio celebró el nacimiento de 200 crías de ''ranitas del Loa'' tras el trabajo del Zoológico Nacional de Chile.

DiCaprio escribió un mensaje en su cuenta de Instagram donde reconoció el trabajo de los especialistas chilenos y del Gobierno.

''Le han dado al mundo una gran esperanza para el futuro de la rana de agua Loa, una especie a la que le quedan menos de 20 adultos'', comenzó a escribir en su última publicación de la red social.

Los dichos del actor llega despúes de un mensaje que envió el ministro de Vivienda y Urbanismo, Felipe Ward, quien a través de Twitter informó a Leonardo la situación de las ranitas.

''Hola @LeoDiCaprio! Tenemos una gran noticia para el medio ambiente mundial y para la preservación de especies en peligro de extinción, esta semana nacieron 200 ranas de agua Loa en el Zoológico Nacional de #Chile. Un paso importante que refuerza nuestro compromiso con la protección de la fauna autóctona'', indicó la autoridad.

Hi @LeoDiCaprio! We have great news for the world environment and for the preservation of endangered species.This week 200 Loa Water Frogs were born in the National Zoo of #Chile. An important step that reinforces our commitment with the protection of native fauna #SaveTheLoaFrog pic.twitter.com/1Vw9smlj9h