¿Qué pasó?

Luego de haber anunciado en redes sociales que viajaría a Chile exclusivamente a votar, el extenista Marcelo "Chino" Ríos se retiró de su local de votación luego que su mesa no estaba constituida.

El exentrenador del equipo chileno de Copa Davis llegó hasta su local de sufragio en Las Condes a primera hora de la mañana, pero al ver la situación se retiró de la zona.

Más tarde, en conversación con el matinal "Bienvenidos", Ríos aclaró elcaso.

"Llegué a las 8 en punto, voy a la mesa y era el único, entonces me dicen: 'Falta un vocal de mesa y mientras no llegue el vocal, no puedes votar'. Entonces fueron las 8:20, 8:40 y el gallo me dice: 'Si te llegas a quedar y te pillan te van a poner de vocal de mesa'. Decidí irme y no pude votar. Entonces encuentro que es una falta de respeto hacia nosotros como gente que quiere demostrar su voto", sentenció.

Finalmente, el "Chino" descartó volver en horas de la tarde para sufragar.

Venía exclusivamente a sufragar

Fue el pasado 18 de octubre cuando el exnúmero 1 del mundo en el ranking ATP subió una imagen a su cuenta de Twitter, donde decía: "Quién podría haber pensado que en plena pandemia yo iba a tomar la decisión de subirme a un avión e ir a votar en el Plebiscito, pero lo haré porque estoy convencido que en Chile nos estamos jugando nuestro futuro".

Incluso, reveló su posición ante la consulta ciudadana: "Si gana el RECHAZO como yo quiero, porque creo que es lo más conveniente, esa noche no debemos ir a celebrar a la Plaza Italia y lo que procede es al día siguiente ponerse a trabajar en las reformas que se requieren, sin tener que crear costosas convenciones".

Sigue por Meganoticias minuto a minuto la cobertura del Plebiscito 2020. También puedes revisar nuestra señal en vivo e informarte de los resultados en Chile y el extranjero.

* Los resultados informados fueron obtenidos a través del conteo de votos en mesas y no corresponde a un resultado oficial del Servel.

Ver cobertura completa

Todo sobre Resultados Plebiscito 2020