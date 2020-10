La cantante Ana Gabriel sorprendió a sus fans al interpretar en vivo y sin acompañante musical uno de sus más queridos éxitos. La mexicana cantó a capella "Simplemente Amigos" durante una transmisión en Instagram.

Durante casi una hora, la popular cantante romántica además respondió preguntas y contó algunos secretos de su cotidianidad. Este año, Ana Gabriel cumple 46 años de carrera profesional en el mundo del espectáculo.

Fue un 15 de septiembre de 1974 cuando hizo su debut, durante una celebración de las fechas patrias mexicana en Tijuana. Ahora, con 66 años, la intérprete de "Quién como tú" espera regresar a los escenarios en 2021 con nuevos conciertos.

Mientras tanto, emocionó a sus admiradores con una breve interpretación de "Simplemente Amigos", estrenada en 1988. "Estos 46 años no hubieran sido posible si ustedes como público, como fans, no me hubieran sostenido de la mano, si ustedes no hubieran ido a mis conciertos", aseguró.

Felicitaciones para Ana Gabriel

Los seguidores de la estrella mexicana llenaron sus redes sociales de elogios y felicitaciones por su trayectoria. "Esa es mi reina de música romántica"; "Amo esa canción, bella Ana Gabriel"; "Muchas felicidades en su aniversario 46"; "Nadie como tú, mi gran Ana Gabriel"; "Que sigan los éxitos, es usted una gran cantante", comentaron.

Otros fans quedaron sorprendidos por el look de la artista. "Esa no es Ana Gabriel"; "No se parece"; "No creo que sea ella... su voz no es"; "Su voz es ronca que le pasó"; "Ni la cara, ni el cabello, ni la voz se parecen a ella", escribieron.

La propia Ana Gabriel comentó en el "live" de Instagram que ha aumentado de peso durante el confinamiento. "Durante la cuarentena he engordado porque me gusta cocinar mucho y hay que probar", confesó con picardía.

Asimismo, precisó: "No hemos podido controlar el peso, a pesar de que los hemos intentado. Pero lo único que les puedo decir es que aquí hay voz todavía".

Más noticias de famosos