Antes de comenzar su romántica relación con Evaluna Montaner, Camilo Echeverry se habría mostrado muy interesado en la cantante y actriz argentina Lali Espósito, al punto en que publicó en redes sociales diversos mensajes expresando su afecto hacia ella.

Evaluna Montaner (23) y Camilo Echeverry (26) se casaron el pasado 10 de febrero en Miami. Sin embargo, mantienen una relación amorosa desde hace al menos cinco años, convirtiéndose en una de las parejas latinas más admiradas.

Mansajes de amor

Antes de cruzarse con la venezolana, el intérprete de ''Tutu'' mostró en varias ocasiones su interés por la protagonista de Casi Ángeles.

"Secreto: me gusta mucho la protagonista de Casi Ángeles", escribió Camilo en Twitter en 2011.

Pero no fue el único post en el que expresó sus sentimientos hacia Espósito, "Quiero guitarrear con alguien que cante 'hay un lugar al que me voy cuando estoy triste' como ella... He decidido encontrarla", fue otro de los mensajes que dedicó a la argentina.

El último tweet publicado en 2013, es sin dudas el más comprometedor ya que la menciona directamente: "Oye, Lali Espósito... ¡Por aquí un colombiano que te ama!"

En ese tiempo, la actriz de Floricienta se encontraba en pareja con Benjamín Amadeo, por lo que Camilo no tuvo suerte y tiempo después terminó por enamorarse de Evaluna.

Más noticias de Camilo y Evaluna