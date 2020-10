“E.T., el extraterrestre” es una de las películas más icónicas de los años 80 y una de las obras más reconocidas del afamado director Steven Spielberg.

La cinta fue estrenada en 1982 y rápidamente cautivó a la audiencia alrededor de todo el mundo gracias a la entrañable historia de amistad de un especial alienígena y un niño de 10 años llamado Elliott.

El niño de "E.T."

Ese niño fue interpretado por el joven actor Henry Thomas, también de 10 años en ese entonces, quien saltó a la fama mundial por este papel en que demostró todo su carisma y talento en la actuación.

Desde entonces, Thomas, hoy de 49 años, desarrolló una extensa y nutrida carrera en Hollywood, destacando sus apariciones en películas como “Fire in the Sky” (1993), “Legends of the Fall” (1994), “Gangs of New York” (2002) y “Dear Jhon” (2010), entre otras.

Sin embargo, la mayoría de sus roles en estas películas fueron secundarios, no pudiendo dejar atrás su personaje en “E.T.”, el cual lo sigue marcando y por el cual es principalmente reconocido hasta la actualidad.

Nuevos papeles

En los últimos años, gracias a sus colaboraciones con el director Mike Flanagan, pudo conseguir más notoriedad por nuevos papeles, sobre todo por la serie “The Haunting of Hill House” de Netflix donde fue uno de los protagonistas.

Con Flanagan también ha trabajado en otros proyectos de terror como la serie “The Haunting of Bly Manor” y en las películas “Gerald’s Game” (2017) y “Doctor Sleep” (2019).

Su lado musical

Thomas, además, desde hace muchos años ha estado ligado al mundo de la música participando en grupos y en bandas sonoras de películas.

Actualmente forma parte del grupo “Farspeaker”, donde cumple el rol de vocalista principal y guitarrista.