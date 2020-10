Durante casi dos décadas se especuló sobre una supuesta relación amorosa entre Felipe Camiroaga y Karen Doggenweiler, quienes trabajaron juntos en el extinto programa "Pase lo que pase" (1998-2002).

Sin embargo, mientras Felipe estuvo vivo, nunca confirmó si hubo o no algo entre los dos, algo de lo que la animadora tampoco ha hablado. Pero ahora la noticia se confirmó inesperadamente y la fuente es muy confiable.

Resulta que en el matinal de Canal 13, este miércoles hablaron con el exdirector del "Buenos días a todos", Mauricio Correa, a raíz de la muerte de Pato Frez. Allí contó algunas anécdotas con el locutor y una de ellas incluía a Camiroaga.

La anécdota y confirmación del romance

Correa contó que durante años habían mantenido el misterio del rostro de Frez hasta que un día decidieron revelarlo, ya que la ahora fallecida voz en off había sido paparazzeado.

Sin embargo, decidieron mostrar la identidad de Frez justo un día en que el equipo del "Pase lo que pase" estaba de visita en el matinal de TVN para mostrar un disco que habían lanzado, lo que obviamente fue opacado por la revelación del rostro del locutor.

La situación hizo enojar a Camiroaga en aquel momento e incluso tuvo una discusión con Correa. "Entro y Felipe estaba vestido de Washington y la Karen también estaba vestida de su personaje. Felipe me dice 'encuentro que no puede ser lo que hiciste'. Toma un basurero y me lo tira. Yo me hago a un lado y le llega a mi hijo (de siete años) que estaba detrás mío, sin que yo me hubiese dado cuenta”, contó el director, añadiendo que "la testigo de esto es la Karen, que estaba ahí".

Cuando relataba eso, Raquel Argandoña se aprovechó de la situación y preguntó de inmediato "¿por qué estaba ella ahí?". "Ellos eran pareja en esa época, eran pololos. Eso es así", confirmó Mauricio Correa aclarando así un rumor de años.

Más noticias de famosos