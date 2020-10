Durante la tarde de este martes se confirmó que falleció el reconocido locutor nacional Patricio Frez, quien padecía cáncer de hígado que lo afectaba, tras ser diagnosticado con la enfermedad en octubre de 2019.

La noticia de su deceso fue confirmada por Radio Portales, emisora donde realizó sus últimas transmisiones, incluso durante esta misma jornada.

"Con mucho pesar comunicamos el sensible fallecimiento de nuestro colega locutor: Erdwin Patricio Frez Cárdenas, conocido por todos como 'Pato' Frez", confirmó Radio Portales sobre quien fuera la emblemática voz en off de "Buenos Días a Todos".

Posteriormente, UCV Radio reconfirmó la mala noticia. "Con profundo pesar informamos la muerte de nuestro colega, amigo, emblemático locutor chileno y ex voz de nuestra emisora, Patricio Frez Cárdenas tras una dura lucha contra el cáncer".

Su última entrevista

Hace tan sólo una semana, en una entrevista con un programa de Canal 13, Frez entregó más detalles acerca de cómo enfrentaba esta enfermedad y cuál fue el duro diagnóstico que recibió en un inicio.

"Me dan a conocer que no hay solución para este cáncer, la única posibilidad sería tener un paliativo a través de la quimioterapia o inmunoterapia. Ahí me di cuenta que la cosa era grave. Eso fue el 29 de enero de este año, me dijeron que con suerte podía tener seis meses de vida, llevo ya siete", manifestó.

"La salud está, como dicen los médicos, estable dentro de su gravedad. Es un cáncer bastante grande que tengo, es un tumor de 10 centímetros en la parte izquierda del hígado, muy al borde de donde está el estómago", precisó el locutor.

Estuvo contagiado de coronavirus

Durante el mes de abril el locutor fue diagnosticado con coronavirus, en paralelo con su batalla contra el Cáncer.

Una semana después, Frez contó a LUN que había superado el covid-19 y expresó que durante el proceso había aprendido que "lo único que tenemos seguro en la vida es la muerte". "El médico me decía que era muy difícil salvarme, pero no me pasó nada. Y no digo que sea un privilegiado. Estoy preparado para morir", indicó.