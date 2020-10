El nuevo look de Camila Recabarren (29 años) ha dejado a todos sorprendidos. Recordemos que la ex Miss Chile realizó el cambio más radical que le hayamos visto luego de que se cortara el pelo dejando atrás su cabello largo.

"Demasiado apego, adiós con todo, libre soy", escribió en una de sus historias donde mostró cómo fue el paso a paso de su nueva apariencia, la que aprovechó de realizarse en su paso por Santiago (actualmente vive en el Valle del Elqui) hasta donde llegó para votar en el Plebiscito 2020.

En su visita a la capital, Recabarren también aprovechó de reunirse con su expareja y amigo, Joaquín Méndez (29 años) encuentro que ambos registraron en sus redes sociales.

Rihanna

El argentino subió varias historias con su ex e incluso la halagó diciendo que tenía kilómetros de piernas y la comparó con la animadora Tonka Tomicic. Más tarde publicó una foto junto a ella en su perfil expresando "me encontré a Rihanna", señalando el parecido de Recabarren con la cantante estadounidense tras su nuevo look.

Por su parte, Camila bromeó con el tema y publicó historias con Méndez en las afueras de un motel, pero más tarde subió una ya en su casa diciendo "se la creyeron, si me vine a acostar".

Las publicaciones entre ambos causaron una ola de reacciones entre sus fanáticos, quienes le pidieron a la pareja que volvieran a estar juntos. "Juro que si vuelven yo volveré a creer en el amor", "ya vuelvan", fueron algunos de los mensajes que recibió el post de Joaquín.

Más noticias de famosos