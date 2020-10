Los lenguajes del amor fueron publicados en el año 1992 por el consejero matrimonial y escritor estadounidense, Gary Chapman, quien describe las formas en las que las personas dan y reciben este sentimiento. Una clave importante para que la felicidad de la pareja perdure en el tiempo, aseguran.

Aunque se trata de una antigua “guía” para las relaciones amorosas, Evaluna Montaner (23) y Camilo Echeverry (26) se han encargado de revivir en cada una de sus entrevistas, cuál es el “secreto” para mantener un amor sano y feliz, tal como lo muestran a diario en sus redes sociales.

“Uno no es muy consciente de los lenguajes del amor, y es una vaina muy estudiada. Como que las personas tienen una manera de sentirse amada y puede que para otra persona sea cualquier cosa”, comenzó revelando el intérprete de “Tutu” en una entrevista en México.

Una técnica que han estudiado durante los cinco años de relación que llevan juntos: “Hay personas que, el contacto físico los hace sentir amados, hay otros que son los regalos, hay otros que son el tiempo de calidad, hay otros que son actos de servicio y hay otros que son palabras de afirmación? Entonces, se supone que uno siempre habla uno de esos cinco lenguajes del amor”, explica el artista colombiano.

Contacto físico y actos de servicio

Luego de que Camilo y Evaluna estudiaran la forma en que les gusta que los amen, comenzaron a aplicar los “lenguajes del amor” en su relación y, al parecer, les ha funcionado perfectamente.

“Yo no soy una persona demasiado física y mi novia es demasiado física, somos opuesto en eso. Entonces, cuando yo intento amarla a mi manera y hay cosas de ella que no se sienten llenitas y al revés nos pasa igual”, reveló.

Ante esta “desigual” forma de querer, ambos entendieron que debían hacer un esfuerzo por hablar el mismo idioma del amor: “Si a mi novia le gusta recibir amor de manera física y a mi no me gusta recibirlo, no significa que yo no pueda darlo. Así que cuando me aproximo, para ella es tan importante que yo la apapache, que yo la haga sentir cuidada entonces en la manera en que yo lo hago, es un acto de servicio para ella”, dijo.

En lo que respecta a él, prefiere actos de servicio: “Ella por ejemplo me hace la maleta de México diciéndome qué cosas me voy a poner porque sabe que a mi me hace muy feliz no pensar en qué me voy a poner. Entonces eso me hace sentir que ella lo hizo porque me ama”, reveló.

El lenguaje del amor

Según revela Gary Chapman en su libro, los lenguajes se dividen en cinco:

Palabras: Expresamos cariño al verbalizar palabras de ánimo, apoyo, afecto, felicitación, elogios, amabilidad, o humildad hacia otro.

Tiempo de calidad: Significa el disfrute del tiempo con nuestros seres queridos.

Regalos: Hay regalos que expresan mucho amor y cariño por ser elaborados por la propia persona o comprados con esfuerzo.

Actos de servicio: Tratar de agradar a la persona sirviéndoles o haciéndoles favores a ciertas personas les resulta gratificante. Cocinar, limpiar, arreglar cosas, encargarse de las tareas más pesadas, etc.

Contacto físico: Es la forma de comunicación más sencilla y directa. Abrazarse, besarse, acariciarse, tocarse, tener relaciones sexuales; son formas de transmitir y recibir amor de la pareja.

