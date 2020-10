Este martes 20 de octubre la Nasa transmitirá en vivo la llegada de la nave Osiris- Rex al asteroide Bennu, el asteroide potencialmente más peligroso para la Tierra que existe hasta la fecha. La misión se llama “Touch-And-Go” y su objetivo es recolectar muestras de este planeta menor, para que los científicos puedan descubrir los secretos del origen del Sistema Solar.

La misión será efectuada por la sonda espacial OSIRIS-REx que, una vez completado el acopio de muestras, regresará a la Tierra para que el material sea estudiado por expertos con el objetivo de encontrar evidencia que podría entregar nuevos antecedentes sobre el sistema solar y el universo.

El retorno de la nave a nuestro planeta se iniciará en marzo del próximo año, arribando finalmente en el año 2023.

Técnicamente, la sonda no aterrizará en el asteroide, sino que utilizará un brazo mecánico que hará contacto con la superficie y recolectará todo el material necesario.

😴 Get a good night's sleep! Space history is happening tomorrow & you are cordially invited. @OSIRISREx will briefly touch down on asteroid Bennu to retrieve rock samples for return back to Earth.



Watch #ToBennuAndBack live coverage starting at 5pm ET: https://t.co/z1RgZwQkWS pic.twitter.com/HWE9olM35u