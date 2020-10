La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) de Estados Unidos se alista para realizar una misión en el asteroide Bennu.

Esta operación, denominada como “Touch and Go” (Tocar e Irse), se concretará este martes 20 de octubre y consistirá en la recolección de fragmentos de roca desde la superficie del asteroide.

¿Cómo será la misión?

La misión será efectuada por la sonda espacial OSIRIS-REx que, una vez completado el acopio de muestras, regresará a la Tierra para que el material sea estudiado por expertos con el objetivo de encontrar evidencia que podría entregar nuevos antecedentes sobre el sistema solar y el universo.

El retorno de la nave a nuestro planeta se iniciará en marzo del próximo año, arribando finalmente en el año 2023.

Técnicamente, la sonda no aterrizará en el asteroide, sino que utilizará un brazo mecánico que hará contacto con la superficie y recolectará todo el material necesario.

Want to know asteroid Bennu better? Take a tour of this small world I've been hanging out with. #ToBennuAndBack pic.twitter.com/1bOipvGmf9 — NASA's OSIRIS-REx (@OSIRISREx) October 12, 2020

Transmisión en vivo

Una de las particularidades de esta operación es que será transmitida en vivo a través del sitio web oficial de la NASA.

La transmisión en vivo del descenso de la sonda “cubrirá los hitos en los últimos 90 minutos al TAG (‘Touch and Go’) y el retroceso de la nave espacial. Incluirá las perspectivas de los miembros del equipo y los líderes científicos sobre los desafío y logros de la misión”, detalló la agencia estadounidense.

TAG is six days away. I repeat TAG is SIX days away!



Mark your calendars and join me and my team for the adventure on Oct 20. The live broadcast starts at 5:00 pm EDT and touch down is scheduled for 6:12 pm EDT.



More details and events here: https://t.co/GZmHW4lV2C pic.twitter.com/4aLUPGX4gP — NASA's OSIRIS-REx (@OSIRISREx) October 14, 2020

Esta transmisión, que se realizará a partir de las 18:00 horas de Chile, será presentada por Dante Lauretta, investigador principal de OSIRIS-REx en la Universidad de Arizona, y por Michelle Thaller, comunicadora científica en el centro de vuelo espacial Goddard.

Potencial peligro para la Tierra

El interés de la NASA en Bennu guarda relación con el eventual peligro que representa para la Tierra, ya que en más de un siglo pasará a una distancia relativamente cercana de nuestro planeta.

En el año 2135, este asteroide de unos 500 metros de diámetro atravesará el espacio entre la Tierra y la Luna, teniendo una probabilidad de 1 entre 2.500 de impactar contra el planeta.

