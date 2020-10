Bad Bunny se convirtió en el Mejor Artista Latino en los Billboard Music Awards que se entregaron el reciente miércoles, premio que recibió con un potente discurso en español a través de la transmisión estadounidense.

"Este premio se lo quiero dedicar a todas las mujeres del mundo entero, especialmente a las mujeres latinas y de Puerto Rico", comenzó diciendo el famoso artista.

A esto agregó que "sin ustedes no existiría ni la música ni el reggaetón así que basta ya de violencia machista, en contra de la mujer, vamos a educar ahora en el presente para un mejor futuro”.

"Yo no soy un artista de música social, esta canción no es de mensaje social, pero aprendamos que se puede perrear, ser educado y respetuoso a la misma vez. Si ella no quiere bailar contigo, respeta. Ella perrea sola", afirmó.

me quiero tatuar el discurso de bad bunny en la frente pic.twitter.com/WAp8ysPZxm — abby🔮 (@svnbenito) October 15, 2020

El discurso del puertorriqueño lo realizó tras interpretar su éxito "Yo Perreo Sola" junto a Ivy Queen y Nesi, nuevo remix que además lanzaron en las plataformas digitales.

Su compromiso

En paralelo con su música, Bad Bunny ha estado comprometido con distintas causas sociales como lo fue su apoyo y presencia en las protestas que se vivieron en 2019 en Puerto Rico.

Además este año utilizó sus redes sociales para mostrar su rechazo por el asesinato en Puerto Rico de la mujer transgénero Neulisa "Alexa" Luciano Ruiz e incluso utilizó una polera con el mensaje "Mataron a Alexa, no a un hombre con falda" durante su actuación en el programa The Tonight Show con Jimmy Fallon.

En Puerto Rico mataron a una mujer trans llamada Alexa, hoy en su presentación con Jimmy Fallonm, Bad Bunny se puso una falda y una playera con la leyenda: "Mataron a Alexa, no a un hombre con falda", como protesta.



El conejo malo, siendo el conejo más bueno. pic.twitter.com/GhaZULkpDo — La Cultura (@LaCultura_) February 28, 2020

Ver cobertura completa

Más noticias de famosos