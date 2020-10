Una sincera conversación es la que tuvieron la cantante Gloria Estefan con su hija Emily en la nueva versión latina del programa de Facebook Watch "Red Table Talk", un formato que popularizó Jada Pinkett Smith.

En el show online también participa la sobrina de la artista, la famosa presentadora de televisión Lili Estefan, y fue allí donde las tres abordaron la homosexualidad de Emily, quien decidió contar públicamente su orientación hace algunos años.

"Cuando tenía 21 años, hace solo cuatro años, Emily me preguntó si yo creía que ella podría ser gay y yo le respondí que solo ella podía saberlo", cuenta la intérprete en la conversación, mientras su hija agrega que en esos años ella "estaba probando las aguas".

Su salida

La joven contó que cuando finalmente le dijo a su madre que era gay, no sintió su apoyo. "Le dije 'estoy enamorada de esta chica' y lo primero que dijiste fue 'si se lo dices a tu abuela y muere, su sangre está en tus manos'", reveló.

"No estaba preparada para eso, me hizo sentir como sea lo que sea, escóndelo, no está bien. Ahí empezó mi dolor y nunca olvidaré eso", agregó.

La cantante por su parte explicó que las cosas no fueron como su hija las vio y "cuando le dije que no le dijeras era para proteger a tu abuela por su salud y era mejor que le presentaras a tu novia y amiga primero para que la conociera".

Madre e hija tuvieron fuertes intercambios de opiniones que fueron moderados por Lily. En tanto, en la promoción del programa, Gloria contó que "para ella (su hija) ha sido muy importante hablar sobre ello, y por esa misma razón, teníamos que poner ese tema sobre la mesa. Los ánimos se caldearon en algunos momentos y Lily tuvo que hacer de moderadora, pero era muy importante porque hay mucha gente pasando por este mismo tipo de situaciones y esperamos empezar al menos una conversación".

En la actualidad Emily Estefan mantiene una relación desde hace años con la joven Gemeny Hernández con quien muestra su amor en redes sociales.

