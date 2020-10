Tras la inesperada viralización de los memes del ''Chavo metalero”, los internautas encontraron un nuevo personaje que tiene su doble: El ''Quico Andino''.

Se trata de Hugo Kuntur, músico peruano a quien se le atribuye un parecido al personaje de los "cachetes de marrana flaca".

Al igual que Phil Claudio González, catalogado como la versión metalera de Roberto Gómez Bolaños, Kuntur también es músico y tiene un gran talento para tocar instrumentos de viento, como la flauta y la quena.

El "Quico Andino" tiene el cabello largo, es un gran intérprete de música andina, y muetra con orgullo sus raíces ancestrales en redes sociales.

Rápidamente la comparativa entre Kuntur y el personaje de Carlos Villagrán se viralizó en redes sociales, donde los usuarios mostraron su creatividad compartiendo divertidos memes.

Revisa algunos de los memes del "Quico Andino"

chavo metalero quico andino pic.twitter.com/fmrXcaTjr4 — MANDANGA STYLE (@yiniuss) October 8, 2020

De los creadores del Chavo Metalero llega El Quico Andino! pic.twitter.com/hUVYE0EC7l — Kristian (@kristian6618) October 8, 2020

Basta de Chavo Metalero

Aguante el Quico Andino! pic.twitter.com/yaOH7ZCyCX — Mariano A Molinari (@MarianoMolinari) October 8, 2020

"El Chavo metalero" lo tomó con humor

En el caso de González, el cantante de metal comparado con Chespirito, conversó sobre su experiencia luego de convertirse en meme, donde aseguró que lo han llamado hasta de Finlandia por su parecido al comediante.

Respecto a la comparación con el intérprete mexicano, González confesó que “sí, encuentro que tenemos un parecido, pero no tanto. Si me pusiera pecas y gorrito quizás sería igual. Me crié viendo El Chavo del 8 y siempre me gustó”.