En más de 51 millones de pesos chilenos será subastada la primera edición de "Harry Potter y la piedra filosofal" cuyo valor era desconocido por su dueño que lo tenía guardado en un estante.

Según contó EFE, un jubilado de Luxemburgo tenía el ejemplar olvidado en su casa hasta que un día se dio cuenta del valor que tenía y ahora será subastado por 65 mil dólares.

El remate se realizará el próximo martes en la casa Hansons y se lo llevará el mejor postor quien tendrá la fortuna de llevarse el libro comprado por el hombre en 1997 para enseñarle inglés a sus hijos.

El ejemplar de "Harry Potter y al piedra filosofal" corresponde a las primeras 500 unidades que fueron lanzadas de la novela sobre el niño mago. Sin embargo, este dato era desconocido por el hombre quien solo se enteró cuando leyó una nota en BBC.

Tras darse cuenta, el sujeto se contactó con un experto en antigüedades de la casa Hanson, encargada de la subasta. "No pude creerlo hasta que Jim Spencer me confirmó que era uno de entre los 500 primeros ejemplares que existen del libro en el mundo", señaló el hombre en un comunciado publicado por el recinto.

