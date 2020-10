La pandemia por el coronavirus y la cuarentena no has descuidado a todos un poco, incluyendo a nuestro ídolos, quienes han mostrado por redes sociales sus distintas facetas durante la cuarentena.

Bad Bunny forma parte de estas celebridades que ha publicado fotografías en las plataformas digitales tal y como ha llevado el confinamiento desde la intimidad de su hogar.

El artista que, por unos meses, se aisló un poco de todo a mitad de año producto a una intervención quirúrgica por apendicitis, volvió al ruedo recargado y, recientemente, ofreció una entrevista a The New York Magazine, la cual dio a conocer a través de su cuenta de Twitter de una manera muy particular.

"Me hace falta un facial"

Benito publicó en su red social la portada de la revista, en la que se ve una foto de su rostro y acompañó la imagen con la siguiente frase: "Me hace falta un facial".

Evidentemente las reacciones por parte de sus seguidores no se hicieron esperar y, al parecer le dejaron claro que no le hace falta nada.

"No te hace falta nada, Benito. Eres perfecto por Dios"; "Yo quiero tus pestañas,viejo"; "Mi amor, qué bello"; "Qué carita hermosa"; fueron parte de los comentarios de la publicación que superó los 56 mil likes.

Aunque la entrevista ya se encuentra publicada en formato digital, en la portada que compartió el cantante se lee que la revista estará disponible en físico el próximo 11 de octubre.

Premios

"El conejo malo" se ha convertido en una de las figuras duras dentro de la industria musical. Muestra de ello son sus nominaciones al Latin Grammy 2020; la inclusión de su disco X100PRE entre los 500 mejores de la Revista Rolling Stone y su premio al Mejor Compositor del Año.

A lo anterior se le suma que este 07 de octubre fue galardonado con el Premio Visión, por su trabajo como activista social, en la ceremonia de los Premios de Herencia Hispana.

me hace falta un facial pic.twitter.com/RJokCj0V9r — 👁 (@sanbenito) October 7, 2020

