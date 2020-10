Con el inicio del pago del 10% de la AFP, comenzaron a multiplicarse las estafas electrónicas de manera considerable y con ellas el número de personas víctimas de este delito.

La comediante Marilú Cuevas (69 años de edad), por ejemplo, narró, durante su participación en el programa Mucho Gusto, cómo en cuestión de segundos perdió todo el dinero que se encontraba en su cuenta bancaria, además de expresar su indignación por la tardía respuesta por parte de la institución financiera donde guardaba sus ahorros.

"Me robaron la segunda cuota del 10%", comentó la artista a los panelistas del matinal, tras expresar que al momento de darse cuenta del robo "lloré toda la mañana".

"No recibía efectivo"

Marilú, quien denunció la delicada situación en la que se encuentra el gremio de actrices, actores, cantantes y artistas en general quienes considera fueron olvidados de este beneficio, contó que el robo se produjo después de abordar un taxi que la llevaría a un supermercado.

"En la mañana del viernes (2 de octubre), tomé la plata (del pago de la segunda cuota de sus ahorros de la AFP) y la metí en mi cuenta corriente. Hice el trámite, salí del banco y tomé un taxi para irme al Jumbo", dijo.

Precisó que al subirse al auto, notó que el conductor "era un señor de acento colombiano, morenito. Se puso a andar y por la radio escuchaba que decía radio taxi Las Condes".

Una vez en el lugar de destino, y cuando se disponía a pagar, el taxista "me dijo que no recibía efectivo. 'Usted me tiene que pagar con tarjeta'".

Ante la respuesta del conductor, Marilú entregó su tarjeta y vio como el sujeto la paso dos veces por una máquina Red Compra. Después de eso se bajó del auto, pero presentía que algo no estaba bien.

"Sentía que me habían robado"

"Me bajé, hice la compra y llamé al banco para bloquear la tarjeta. Yo sentía que me habían robado", señaló Marilú, quien no se equivocó en su presentimiento.

El lunes siguiente al acudir al banco se dio cuenta que no estaba la totalidad del dinero en su cuenta. "Me robaron todo, sólo me dejaron 85 lucas", afirmó la comediante.

Finalmente, Marilú denunció la poca ayuda que recibió del banco donde se encontraba su dinero y recalcó que al intentar realizar la denuncia "no me pescaron".

