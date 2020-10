Jesaaelys Ayala González, de 20 años, cautivó a los fanáticos de su papá en un video que se filtró en las redes sociales. La hija de Daddy Yankee deslumbra bailando reguetón junto al famoso cantante urbano, quien se ve eclipsado por los pasos de su pequeña.

Ramón Luis Ayala Rodríguez, de 44 años, está de fiesta con su hija menor, de 20 años, en lo que parece una discoteca. El video, publicado en una cuenta de fans de Daddy Yankee, deja en evidencia el ritmo de la popular influencer por sus consejos de belleza.

Irónicamente, el reguetonero y Jesaaelys disfrutan de la canción “Champagne Body” del General Levy.

Los usuarios de Instagram recibieron con entusiasmo el video: “Bien a darle brillo a su padre”; “Qué lindos”; “Muy hermosa”, escribieron.

Influencer de belleza

Jesaaelys es la menor del matrimonio entre el cantante urbano y Mireddys González. Los tres son modelos a seguir para sus admiradores por el nuevo estilo de vida que decidieron adoptar para bajar de peso.

La influencer, que tiene 922 mil seguidores en Instagram, y ha perdido cerca de 50 kilos. Mientras que Daddy Yankee aprovechó la cuarentena para ponerse en forma, recientemente confesó que ha bajado más de 27 kilos gracias a una estricta rutina de ejercicios y alimentación balanceada.

Hija orgullosa

Mientras Jesaaelys sigue ganando seguidores con sus consejos de belleza, su papá sigue haciendo historia. En septiembre, firmó un contrato multimillonario con Universal Music Group considerado “uno de los más caros de la música latina”.

La hija de Daddy Yankee, quien se autodeclara su fan número 1, presume de la exitosa carrera del cantante de “Gasolina”. “De niña me acuerdo todos los sacrificios que hiciste y cómo año tras año no has hecho nada que superar todo lo que has hecho anteriormente”, escribió en sus redes sociales.

Ver cobertura completa