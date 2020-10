Netflix lanzó el miércoles las primeras imágenes de “Fondo negro de Ma Rainey”, una producción dramática que cuenta con la participación de Chadwick Boseman, quien falleció el pasado 28 de agosto en Los Ángeles, Estados Unidos, a causa de un cáncer de colon que padecía desde hace varios años.

El drama, protagonizado también por Viola Davis, se estrenará el 18 de diciembre en el streamer.

El anuncio ha sido bien recibido por los fanáticos del actor norteamericano, quienes aseguran extrañarán su talento en el séptimo arte.

Viola Davis and Chadwick Boseman star in Ma Rainey's Black Bottom, a new film based on August Wilson’s award-winning play from director George C. Wolfe and producer Denzel Washington. @MaRaineyFilm premieres December 18. pic.twitter.com/ErhrQAW4nU